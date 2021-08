Pallavolo | la Francia annienta 3-0 l’Argentina giustiziera dell’Italia

(Di giovedì 5 agosto 2021) Contro l’Italiadisembrava una corazzata, una squadra implacabile. Il giorno dopo, invece, anzi due giorni dopo, bisogna fare i conti con la realtà e ammettere che l’Italia maschile del volley ha perso una grandissima occasione (come quella femminile peraltro, e a prescindere dall’uso dei social).di Conte e compagni è stata letteralmente travolta dalla: un 3-0 che non è mai stato in discussione. Partita a senso unico: 25-22, 25-19, 25-22. Bisognerà riflettere e capire. Basterà l’addio, peraltro già annunciato, del ct Blengini? E francamente, per quel che riguarda la ...

... con il successo dellacontro l'Argentina col risultato di 3 - 0 la squadra di Tillie andrà ... Cominciamo dalla, dove per le semifinali maschili dobbiamo subito segnalare la clamorosa ...Nel torneo dimaschile delle Olimpiadi di Tokyo 2020, la finale per la medaglia d'oro sarà tra Russia e, che in semifinale hanno sconfitto rispettivamente Brasile (3 - 1) e Argentina (3 - 0). La ...Francia e Russia si affronteranno nella Finale del torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2021, in programma sabato 7 agosto (ore 14.15 italiane). I transalpini si sono imposti nettamente ...La squadra che gioca sotto le insegne Roc hanno battuto, non senza sopresa, il Brasile, Ngapeth e compagni hanno 'vendicato' l'Italia superando l'Argentina ...