Pallavolo femminile frana contro la Serbia per Mazzanti la colpa è dei social (Di giovedì 5 agosto 2021) Troppo distratte, condizionate dal mondo social le atlete della nazionale di Pallavolo si beccano una strigliata dal ct Mazzini, sia di lezione Sconfitte ai quarti di finale contro la Serbia campione del mondo in carica, le atlete della Nazionale di Pallavolo torano a casa con l’amaro in bocca non solo perchè il sogno è ormai L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 5 agosto 2021) Troppo distratte, condizionate dal mondole atlete della nazionale disi beccano una strigliata dal ct Mazzini, sia di lezione Sconfitte ai quarti di finalelacampione del mondo in carica, le atlete della Nazionale ditorano a casa con l’amaro in bocca non solo perchè il sogno è ormai L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Coninews : Sarà la Serbia l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale del torneo di pallavolo femminile di #Tokyo2020! Merco… - destiempoyque : RT @recyclopsx: interessante come anche la squadra di pallavolo maschile abbia perso ma solo quella femminile viene criticata da giornali e… - jane_lightwood : RT @recyclopsx: interessante come anche la squadra di pallavolo maschile abbia perso ma solo quella femminile viene criticata da giornali e… - manicsash : RT @skriswalker: bello vedere le critiche all'italvolley femminile ma nessuna all'italvolley maschile, al settebello, all'italbasket e al b… - fostlornor : RT @recyclopsx: interessante come anche la squadra di pallavolo maschile abbia perso ma solo quella femminile viene criticata da giornali e… -