Pallamano, Olimpiadi Tokyo: la Danimarca si giocherà l’oro contro la Francia, Spagna ko 27-23 (Di giovedì 5 agosto 2021) Sarà la Danimarca ad affrontare la Francia nella finalissima del torneo olimpico di Pallamano maschile, con la formazione campione del mondo in carica che ha sconfitto 27-23 la Spagna, guadagnandosi così la certezza della medaglia e la speranza di poter competere per il secondo oro a cinque cerchi consecutivo. Danesi sempre avanti nelle prime fasi dell’incontro, raggiungendo il +3 al quarto d’ora sull’8-5, grazie alla rete di Jacob Holm, trovando il massimo vantaggio sul +4 al 21? a seguito del gol in contropiede del 10-6 di Mathias Gidsel. La Spagna è apparsa in netta ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) Sarà laad affrontare lanella finalissima del torneo olimpico dimaschile, con la formazione campione del mondo in carica che ha sconfitto 27-23 la, guadagnandosi così la certezza della medaglia e la speranza di poter competere per il secondo oro a cinque cerchi consecutivo. Danesi sempre avanti nelle prime fasi dell’in, raggiungendo il +3 al quarto d’ora sull’8-5, grazie alla rete di Jacob Holm, trovando il massimo vantaggio sul +4 al 21? a seguito del gol inpiede del 10-6 di Mathias Gidsel. Laè apparsa in netta ...

