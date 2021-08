Paderno Dugnano, 20enne sbatte contro il palo e finisce contro le auto in sosta |FOTO (Di giovedì 5 agosto 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Bruttissimo incidente mercoledì sera a Paderno Dugnano, dove una macchina ha prima sbattuto contro un palo per poi colpire un’automobile in sosta. Erano circa le 20 di ieri, mercoledì 4 agosto, quando una Peugeot 108, che stava procedendo lungo via Cherubini, ha colpito un palo dell’illuminazione per poi fermarsi su un’automobile in sosta. Le tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo ... Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 5 agosto 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Bruttissimo incidente mercoledì sera a, dove una macchina ha prima sbattutounper poi colpire un’mobile in. Erano circa le 20 di ieri, mercoledì 4 agosto, quando una Peugeot 108, che stava procedendo lungo via Cherubini, ha colpito undell’illuminazione per poi fermarsi su un’mobile in. Le tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo ...

Advertising

risorsa_acqua : RT @MarcoGranelliMI: #Seveso e #Lambro ore 21.30 #allerta arancione per #temporali forti. Nelle ultime ore è piovuto intensamente sulla Bri… - MarcoGranelliMI : #Seveso e #Lambro ore 21.30 #allerta arancione per #temporali forti. Nelle ultime ore è piovuto intensamente sulla… - offertelavoroit : Tornitore CNC, Paderno Dugnano - - offertelavoroit : Magazziniere con Patentino Muletto, Paderno Dugnano - - RedazioneLaNews : #Milano Cade in casa e non riesce a rialzarsi per oltre un'ora: salvato grazie ai vicini -