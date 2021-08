P.a., decreto reclutamento è legge: ok della Camera con 339 sì (Di giovedì 5 agosto 2021) E' stato approvato in maniera definitiva il cosiddetto dl reclutamento, il decreto legge per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 5 agosto 2021) E' stato approvato in maniera definitiva il cosiddetto dl, ilper il rafforzamentocapacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione ...

Advertising

M5S_Camera : I lavori a Montecitorio proseguono con l'informativa urgente del ministro della Transizione Ecologica, sugli svilup… - manomela : RT @repubblica: Pa, via libera definitvo al decreto reclutamento: portale unico per i bandi e mille nuovi esperti per il Pnrr - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: P.a., decreto reclutamento è legge: ok della Camera con 339 sì #Camera - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Pa, via libera definitvo al decreto reclutamento: portale unico per i bandi e mille nuovi esperti per il Pnrr - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Pa, via libera definitvo al decreto reclutamento: portale unico per i bandi e mille nuovi esperti per il Pnrr -