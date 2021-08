Ostia | maxi confisca al patron del “Porto turistico” | il valore supera i 460 milioni di euro

(Di giovedì 5 agosto 2021) Blitz ad. I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito il decreto di, emesso dalla locale Corte di Appello e divenuto definitivo all’esito della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, avente ad oggetto l’ingentissimo patrimonio mobiliare e immobiliare, per unstimato di oltre 460di, riconducibile a M.B.,del “di Roma”.beni adel “di ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Ostia, maxi-confisca a Mauro Balini (Porto turistico). «Rapporti con clan Fasciani e Spada» - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Ostia, maxi-confisca a Mauro Balini (Porto turistico). «Rapporti con clan Fasciani e Spada» - ilmessaggeroit : Ostia, maxi-confisca a Mauro Balini (Porto turistico). «Rapporti con clan Fasciani e Spada» -

Ultime Notizie dalla rete : Ostia maxi

confisca da parte dei militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma: a ... Scoperti anche rapporti con esponenti delle organizzazioni malavitose egemoni ad, come i clan ...Inoltre, spiegano gli investigatori, sono stati acclarati rapporti con esponenti delle organizzazioni malavitose egemoni ad, come i clan Fasciani e Spada, ad alcuni dei quali Balini concedeva, ...Porto di Ostia: il noto imprenditore intratteneva rapporti con esponenti delle organizzazioni malavitose del litorale romano ...'Acclarati rapporti con esponenti delle organizzazioni malavitose egemoni ad Ostia, come i clan Fasciani e Spada' ...