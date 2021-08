Ostia | confiscati 460milioni di euro a Mauro Balini | “il patron del Porto” Era collegato ai clan Fasciani e Spada

(Di giovedì 5 agosto 2021) Torna all’interno di un’inchiesta della Guardia di Finanza di Romaed è anche conosciuto come ildelTuristico di Roma. L’imprenditore romano che opera principalmente sul litorale ostiense – nel settore turistico e immobiliare – già arrestato nel lontano 2015 dalle Fiamme Gialle per associazione a delinquere finalizzata a fatti di bancarotta fraudolenta, riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita e intestazione fittizia di beni. L’operazione in cuiè al centro delle indagini è stata denominata Ultima Spiaggia e proprio oggi, i militari del Comando Provinciale ...

OSTIA, CENTRO COMUNITARIO IN LOCALI CONFISCATI ASSEGNATI A CLAN FASCIANI Un centro comunitario gestito da realtà associative per offrire servizi ai cittadini. Lo ha aperto oggi ad Ostia l'Azienda pubblica ... Zingaretti ha presentato questa mattina attività e spazi del 'Centro comunitario T&T' di... Il Centro T&T Il Centro T&T, sito in Via Costanzo Casana, 161 - 163, allestito nei locali confiscati al ...