Ossido di etilene, richiamo alimentare per pericolo contaminazione (Di giovedì 5 agosto 2021) Nuovo richiamo alimentare per il pericolo della presenza di Ossido di etilene in alcuni prodotti contenenti farina di semi di carrube Il Ministero della Salute ha diffuso, si segnalazione della Commissione, un nuovo richiamo alimentare per prodotti probabilmente contaminati da Ossido di etilene. Il conservante e sterilizzante è stato rintracciato in uno degli ingredienti utilizzati L'articolo proviene da Consumatore.com.

