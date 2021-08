Oroscopo Leone, domani 6 agosto: amore, lavoro e fortuna (Di giovedì 5 agosto 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 6 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone. Cari Leone, quella che vi attende non sembra essere ancora una buona giornata per voi, segnata da quel brutto nervosismo che vi accompagna ormai da diversi giorni. Questo venerdì scorrerà in un generale senso di insoddisfazione piuttosto marcata, facendovi inciampare in un paio di intoppi in alcuni momenti. ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 5 agosto 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 6? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Cari, quella che vi attende non sembra essere ancora una buona giornata per voi, segnata da quel brutto nervosismo che vi accompagna ormai da diversi giorni. Questo venerdì scorrerà in un generale senso di insoddisfazione piuttosto marcata, facendovi inciampare in un paio di intoppi in alcuni momenti. ...

