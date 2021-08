Oro Italia con Massimo Stano nella 20 km di marcia (Di giovedì 5 agosto 2021) SAPPORO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Massimo Stano ha vinto la medaglia d’oro nella 20 km di marcia maschile disputata a Sapporo. L’azzurro (foto Colombo/Fidal) ha chiuso la gara in 1h21’05”, precedendo i giapponesi Koki Ikeda (1h21’14”), argento, e Toshikazu Yamanishi (1h21’28”), bronzo. Chiude 15° l’altro azzurro Francesco Fortunato (1h23’43”). Si tratta della 33esima medaglia per l’Italia a questa edizione dei Giochi: 7 ori, 10 argenti, 16 bronzi.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 5 agosto 2021) SAPPORO (GIAPPONE) (ITALPRESS) –ha vinto la medaglia d’oro20 km dimaschile disputata a Sapporo. L’azzurro (foto Colombo/Fidal) ha chiuso la gara in 1h21’05”, precedendo i giapponesi Koki Ikeda (1h21’14”), argento, e Toshikazu Yamanishi (1h21’28”), bronzo. Chiude 15° l’altro azzurro Francesco Fortunato (1h23’43”). Si tratta della 33esima medaglia per l’a questa edizione dei Giochi: 7 ori, 10 argenti, 16 bronzi.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

