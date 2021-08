Organico Covid docenti e Ata fino al termine delle lezioni e meno alunni per classe: emendamento Casa (M5S). Testo (Di giovedì 5 agosto 2021) “Prima che inizi il nuovo anno scolastico il mondo della scuola ha bisogno di certezze. Per prevenire le potenziali criticità, oltre a favorire la campagna vaccinale e l’immunizzazione di chi frequenta gli edifici scolastici, abbiamo bisogno di mantenere il distanziamento tra gli alunni e applicare tutte le regole di precauzione possibili”. A dirlo Vittoria Casa, presidente Commissione Cultura Scienza e Istruzione, annunciando l'emendamento a sua prima firma al decreto su Stato di emergenza e Green pass. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 5 agosto 2021) “Prima che inizi il nuovo anno scolastico il mondo della scuola ha bisogno di certezze. Per prevenire le potenziali criticità, oltre a favorire la campagna vaccinale e l’immunizzazione di chi frequenta gli edifici scolastici, abbiamo bisogno di mantenere il distanziamento tra glie applicare tutte le regole di precauzione possibili”. A dirlo Vittoria, presidente Commissione Cultura Scienza e Istruzione, annunciando l'a sua prima firma al decreto su Stato di emergenza e Green pass. L'articolo .

