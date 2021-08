Operazione "Ultima Spiaggia": la Guardia di Finanza sequestra beni per oltre 460 milioni (Di giovedì 5 agosto 2021) La Guardia di Finanza ha eseguito il decreto di confisca del patrimonio mobiliare e immobiliare di Mauro Balini, già arrestato nel 2015 dalle Fiamme Gialle per associazione a delinquere finalizzata a fatti di bancarotta fraudolenta, riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita e intestazione fittizia di beni Leggi su rainews (Di giovedì 5 agosto 2021) Ladiha eseguito il decreto di confisca del patrimonio mobiliare e immobiliare di Mauro Balini, già arrestato nel 2015 dalle Fiamme Gialle per associazione a delinquere finalizzata a fatti di bancarotta fraudolenta, riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita e intestazione fittizia di

Advertising

GDF : #GDF #Roma e #Scico, operazione “Ultima Spiaggia”. #Confiscati in via definitiva beni per oltre 460 milioni di euro… - Ettore572 : RT @GDF: #GDF #Roma e #Scico, operazione “Ultima Spiaggia”. #Confiscati in via definitiva beni per oltre 460 milioni di euro all’imprendito… - TG24info : Roma – #Operazione “Ultima spiaggia”, confiscati 460 mln di euro | - Damiano_Pagani : RT @GDF: #GDF #Roma e #Scico, operazione “Ultima Spiaggia”. #Confiscati in via definitiva beni per oltre 460 milioni di euro all’imprendito… - raffo1900 : RT @GDF: #GDF #Roma e #Scico, operazione “Ultima Spiaggia”. #Confiscati in via definitiva beni per oltre 460 milioni di euro all’imprendito… -