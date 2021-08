Operaia morta alla Bombonette di Camposanto, sciopero per oltre 50 aziende nel Modenese: “Esigiamo risposte per i lavoratori” (Di giovedì 5 agosto 2021) oltre cinquanta aziende della provincia di Modena hanno proclamato uno sciopero per dire basta agli incidenti e alle morti sul lavoro, mentre più di cento ordini del giorno arrivati alla Cgil dalle rappresentanze sindacali di tutto il territorio. Sono questi i numeri della mobilitazione sta montando dopo l’incidente che ha coinvolto Laila El Harim, l’Operaia 40enne morta schiacciata in un macchinario per imballaggi mentre lavorava alla Bombonette di Camposanto il 3 agosto. “Esigiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021)cinquantadella provincia di Modena hanno proclamato unoper dire basta agli incidenti e alle morti sul lavoro, mentre più di cento ordini del giorno arrivatiCgil dalle rappresentanze sindacali di tutto il territorio. Sono questi i numeri della mobilitazione sta montando dopo l’incidente che ha coinvolto Laila El Harim, l’40enneschiacciata in un macchinario per imbggi mentre lavoravadiil 3 agosto. “...

Advertising

rtl1025 : ?? Sciopero proclamato in oltre cinquanta aziende della provincia di #Modena per dire basta agli incidenti e morti s… - HuffPostItalia : Luana D'Orazio non ha insegnato nulla. Altra donna morta in un macchinario - LifeJoining : RT @Nutizieri: Laila, operaia morta a Camposanto: sciopero in 50 aziende per ricordarla - infoitinterno : Il compagno dell'operaia morta sul lavoro a Modena: 'Avevo regalato a Laila l’anello' - aridatececonte : RT @martafana: 40 anni. Operaia. Incastrata un un macchinario. Morta. -