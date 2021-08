OnePlus 9 convince su DxOMark e 9 Pro potrebbe arrivare in bianco opacoHDblog.it (Di giovedì 5 agosto 2021) 115 per il top di gamma ‘per tutti’ della società cinese. Intanto la versione Pure White del 9 Pro viene anticipata dai dirigenti su Weibo.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di giovedì 5 agosto 2021) 115 per il top di gamma ‘per tutti’ della società cinese. Intanto la versione Pure White del 9 Pro viene anticipata dai dirigenti su Weibo.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

OnePlus 9 convince su DxOMark e 9 Pro potrebbe arrivare in bianco opaco

OnePlus 9 Pro 5G Smartphone con Fotocamera Hasselblad, 8 GB RAM + 128 GB, Grigio (Morning Mist)

Smartphone Realme Gt, la prova E mentre convince, impressiona. Fin dalla confezione, che è molto più grande del solito e in uno ... Con lo smartphone Nord CE OnePlus offre il 5G a meno di 300 euro di Andrea Nepori 14 Giugno 2021

OnePlus Nord 2 si aggiorna: migliora la fotocamera OnePlus Nord 2 è uscito da pochissimo, a fine luglio, e nella nostra recensione vi abbiamo spiegato come riesce a raccogliere e rilanciare l'eredità del suo predecessore, che si era affermato come un ...

