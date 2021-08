Olimpiadi Tokyo: un altro oro nella marcia (Massimo Stano, e sono 7) e un bronzo nel ciclismo (Elia Viviani, omnium). Italia stellare (Di giovedì 5 agosto 2021) Massimo Stano che ha vinto la medaglia d'oro della 20 km di marcia. Per l'Italia è il settimo oro. Elia Viviani ha vinto la medaglia di bronzo nell'omnium di ciclismo su pista L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 5 agosto 2021)che ha vinto la medaglia d'oro della 20 km di. Per l'è il settimo oro.ha vinto la medaglia dinell'disu pista L'articolo proviene da Firenze Post.

