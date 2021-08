Olimpiadi Tokyo: sono 5000 i nuovi contagi nella Capitale: è il dato più alto da inizio pandemia (Di giovedì 5 agosto 2021) In parallelo alle gare degli atleti, il Covid-19 non si ferma a Tokyo 2020, anzi galoppa e corre sempre più forte. sono infatti addirittura 5000 i nuovi positivi registrati nella Capitale, il dato più alto in assoluto dall’inizio della pandemia. La notizia è stata diffusa dall‘emittente Nazionale NHK (citando fonti governative) e riportata in Italia dall’agenzia adnkronos nella mattina di giovedì 5 agosto. Per questo motivo il Governo nipponico, a partire da domenica 8, ha deciso di estendere ulteriormente ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) In parallelo alle gare degli atleti, il Covid-19 non si ferma a2020, anzi galoppa e corre sempre più forte.infatti addiritturapositivi registrati, ilpiùin assoluto dall’della. La notizia è stata diffusa dall‘emittente Nazionale NHK (citando fonti governative) e riportata in Italia dall’agenzia adnkronosmattina di giovedì 5 agosto. Per questo motivo il Governo nipponico, a partire da domenica 8, ha deciso di estendere ulteriormente ...

Advertising

Coninews : Prodigioso in vasca, monumentale nella acque libere! ????? All'Odaiba Marine Park Gregorio #Paltrinieri completa il… - Eurosport_IT : Lo dice anche la più grande di sempre: Vanessa Ferrari, sei una leggenda! ????????? - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI I Jacobs: 'Io vivrò per sempre in Italia!'. Il campione olimpico di #tOKYO2020 : 'Negli Usa andrò ma per… - lmtgrapetti : RT @SkyTG24: Il bottino azzurro a #Tokyo2020 si arricchisce con la medaglia d'oro di Massimo #Stano nella 20 km di marcia - NbaReligion : #OlimpiadeTokyo2020 Team USA domina contro l'Australia e conquista un posto in finale -