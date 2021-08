Olimpiadi Tokyo, Italia a 35 medaglie: -1 dal record! Le ultime carte da podio per il primato (Di giovedì 5 agosto 2021) Cinque medaglie in un colpo solo in una singola giornata. I bronzi di Gregorio Paltrinieri (10 km nuoto di fondo), Elia Viviani (omnium ciclismo su pista) e Viviana Bottaro (nel kata di karate), l’argento di Manfredi Rizza (K1 200 metri canoa velocità) e l’oro di Massimo Stano (20 km di marcia, atletica) fanno volare l’Italia nel medagliere: al momento i podi complessivi sono 35. Per totale di allori è già la terza migliore Olimpiade della storia, alla pari con Atlanta 1996. A questo punto, a tre giorni dal termine, l’obiettivo è stabilire il record assoluto di medaglie che venne ottenuto a Los Angeles 1932 e Roma 1960: ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) Cinquein un colpo solo in una singola giornata. I bronzi di Gregorio Paltrinieri (10 km nuoto di fondo), Elia Viviani (omnium ciclismo su pista) e Viviana Bottaro (nel kata di karate), l’argento di Manfredi Rizza (K1 200 metri canoa velocità) e l’oro di Massimo Stano (20 km di marcia, atletica) fanno volare l’nelre: al momento i podi complessivi sono 35. Per totale di allori è già la terza migliore Olimpiade della storia, alla pari con Atlanta 1996. A questo punto, a tre giorni dal termine, l’obiettivo è stabilire il record assoluto diche venne ottenuto a Los Angeles 1932 e Roma 1960: ...

