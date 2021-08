Olimpiadi Tokyo, i Giochi visti dai social. L’Italia a caccia del record festeggia Stano. Il web incorona Batum (Di giovedì 5 agosto 2021) La notte avvolge la splendida Tokyo, che si mette alle spalle un’altra ricca giornata di sport ed emozioni. L’Italia non vuole fermarsi, e trova cinque medaglie in una sola giornata che la avvicinano al record complessivo di podi. Magnifico l’oro di Massimo Stano nella 20 km di marcia, grande l’argento di Manfredi Rizza nella canoa, ed emozionanti e pieni di significati i tre bronzi conquistati da Team Italia. Non ci sono più aggettivi per descrivere Gregorio Paltrinieri, che nonostante la recente mononucleosi ha dimostrato tutta la sua classe. Viviana Bottaro ha invece rapito nel Kata, con un terzo posto memorabile. E’ ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) La notte avvolge la splendida, che si mette alle spalle un’altra ricca giornata di sport ed emozioni.non vuole fermarsi, e trova cinque medaglie in una sola giornata che la avvicinano alcomplessivo di podi. Magnifico l’oro di Massimonella 20 km di marcia, grande l’argento di Manfredi Rizza nella canoa, ed emozionanti e pieni di significati i tre bronzi conquistati da Team Italia. Non ci sono più aggettivi per descrivere Gregorio Paltrinieri, che nonostante la recente mononucleosi ha dimostrato tutta la sua classe. Viviana Bottaro ha invece rapito nel Kata, con un terzo posto memorabile. E’ ...

Coninews : Prodigioso in vasca, monumentale nella acque libere! ????? All'Odaiba Marine Park Gregorio #Paltrinieri completa il… - Eurosport_IT : Lo dice anche la più grande di sempre: Vanessa Ferrari, sei una leggenda! ????????? - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI I Jacobs: 'Io vivrò per sempre in Italia!'. Il campione olimpico di #tOKYO2020 : 'Negli Usa andrò ma per… - violacorre : RT @SkyTG24: Il bottino azzurro a #Tokyo2020 si arricchisce con la medaglia d'oro di Massimo #Stano nella 20 km di marcia - cauz_ : Se oggi avete il tempo di leggere un solo articolo sul ciclismo alle olimpiadi, fate che sia questa riflessione sca… -