Olimpiadi Tokyo, chi vince il medagliere? Volata Cina-Stati Uniti: americani per la rimonta, asiatici favoriti (Di giovedì 5 agosto 2021) Alla vigilia delle Olimpiadi di Tokyo 2021 sembrava che la vittoria del medagliere generale da parte degli USA fosse scontata. I bookmakers avevano assegnato quote molte basse al successo della corazzata a stelle e strisce, accreditata di un maggior tasso tecnico e di una qualità complessiva così elevata grazie alla quale conquistare un numero di ori decisamente superiore rispetto alle altre Nazioni. Quando mancano soltanto tre giorni al termine dei Giochi, e 70 titoli ancora in palio, gli Stati Uniti d’America non sono in testa al medagliere (quello tradizionale, ovvero quello che ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) Alla vigilia delledi2021 sembrava che la vittoria delgenerale da parte degli USA fosse scontata. I bookmakers avevano assegnato quote molte basse al successo della corazzata a stelle e strisce, accreditata di un maggior tasso tecnico e di una qualità complessiva così elevata grazie alla quale conquistare un numero di ori decisamente superiore rispetto alle altre Nazioni. Quando mancano soltanto tre giorni al termine dei Giochi, e 70 titoli ancora in palio, glid’America non sono in testa al(quello tradizionale, ovvero quello che ...

