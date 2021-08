Olimpiadi Tokyo 2021, le speranze di medaglia dell’Italia. Borsino e percentuali venerdì 6 agosto (Di giovedì 5 agosto 2021) speranze DI medaglia ITALIA 6 agosto ATLETICA I tre ori conquistati sin qui rappresentano un record che in passato si era verificato solo a Mosca 1980 e Los Angeles 1984. Andare oltre sarebbe un qualcosa di mai visto…A questo punto, per citare le parole di Marcell Jacobs, non dobbiamo smettere di sognare. Antonella Palmisano punta ad una gara importante nella 20 km di marcia, dove sarà presente anche Eleonora Giorgi ‘di ritorno’ dall’esperienza nella 50 km che non è mai entrata nel programma olimpico. Cinesi favorite, ma Massimo Stano ha insegnato che tutto è possibile e che i tempi di accredito contano sino ad un certo punto. Fa un ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021)DIITALIA 6ATLETICA I tre ori conquistati sin qui rappresentano un record che in passato si era verificato solo a Mosca 1980 e Los Angeles 1984. Andare oltre sarebbe un qualcosa di mai visto…A questo punto, per citare le parole di Marcell Jacobs, non dobbiamo smettere di sognare. Antonella Palmisano punta ad una gara importante nella 20 km di marcia, dove sarà presente anche Eleonora Giorgi ‘di ritorno’ dall’esperienza nella 50 km che non è mai entrata nel programma olimpico. Cinesi favorite, ma Massimo Stano ha insegnato che tutto è possibile e che i tempi di accredito contano sino ad un certo punto. Fa un ...

Advertising

Coninews : Prodigioso in vasca, monumentale nella acque libere! ????? All'Odaiba Marine Park Gregorio #Paltrinieri completa il… - Eurosport_IT : Lo dice anche la più grande di sempre: Vanessa Ferrari, sei una leggenda! ????????? - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI I Jacobs: 'Io vivrò per sempre in Italia!'. Il campione olimpico di #tOKYO2020 : 'Negli Usa andrò ma per… - AngeloR54671811 : RT @Eurosport_IT: Il nostro portabandiera ci regala un'altra medaglia: bronzo nell'Omnium per Elia Viviani! ????????? #HomeOfTheOlympics | #T… - solounastella : RT @Eurosport_IT: Sei unico, Greg! ????????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #ItaliaTeam | #Paltrinieri | #MarathonSwimming | #Swimming ht… -