Olimpiadi, terzo trionfo per l’Italia nell’atletica: Massimo Stano vince la 20 chilometri di marcia (Di giovedì 5 agosto 2021) Nuovo trionfo per l’atletica leggera italiana alle Olimpiadi in corso a Tokyo. Il movimento tricolore ha infatti conquistato la medaglia d’oro nella 20 chilometri di marcia con Massimo Stano che ha completato un capolavoro tattico. Nella calura di Sapporo il 29enne pugliese ha gestito al meglio lo sforzo sfiancando nel finale la resistenza dei giapponesi Koki Ikeda e Toshika Yamanishi aggiungendo il proprio successo a quelli di Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi. In grado di lasciar sfogare il cinese Kaihua Wang e l’indiano Sandeep Kuhmar, il portacolori delle Fiamme Oro Padova ha alzato ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 5 agosto 2021) Nuovoper l’atletica leggera italiana allein corso a Tokyo. Il movimento tricolore ha infatti conquistato la medaglia d’oro nella 20diconche ha completato un capolavoro tattico. Nella calura di Sapporo il 29enne pugliese ha gestito al meglio lo sforzo sfiancando nel finale la resistenza dei giapponesi Koki Ikeda e Toshika Yamanishi aggiungendo il proprio successo a quelli di Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi. In grado di lasciar sfogare il cinese Kaihua Wang e l’indiano Sandeep Kuhmar, il portacolori delle Fiamme Oro Padova ha alzato ...

