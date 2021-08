Olimpiadi, Stano: “Islam? Io musulmano per sposare mia moglie” (Di giovedì 5 agosto 2021) “L’Islam? Ognuno sceglie di fare quello che vuole. Io sono diventato musulmano anche per stare con mia moglie e poterla sposare. Non vedo nulla di scandaloso”. Massimo Stano, oro nella marcia 20 km a Tokyo 2020, risponde così alle domande sulla sua conversione all’Islam. L’azzurro nel 2016 ha sposato Fatima Lotfi, ex mezzofondista, poi anche lei passata alla marcia. “Il ramadan? Con la mente puoi fare grandissime cose, basta crederci, avere bene impresso il risultato. Sarebbe difficile anche con l’umidità e il caldo, con la mente se vuoi lo puoi fare”, aggiunge. Il marciatore è diventato ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 5 agosto 2021) “L’? Ognuno sceglie di fare quello che vuole. Io sono diventatoanche per stare con miae poterla. Non vedo nulla di scandaloso”. Massimo, oro nella marcia 20 km a Tokyo 2020, risponde così alle domande sulla sua conversione all’. L’azzurro nel 2016 ha sposato Fatima Lotfi, ex mezzofondista, poi anche lei passata alla marcia. “Il ramadan? Con la mente puoi fare grandissime cose, basta crederci, avere bene impresso il risultato. Sarebbe difficile anche con l’umidità e il caldo, con la mente se vuoi lo puoi fare”, aggiunge. Il marciatore è diventato ...

