Olimpiadi di Tokyo 2020, le gare e i risultati di oggi 5 agosto: Stano è oro nella marcia a 20 chilometri. Argento per Manfredi Rizza, poi tre bronzi: Viviani nel ciclismo su pista e Bottaro nel karate kata dopo Paltrinieri (Di giovedì 5 agosto 2021) In finale con record gli azzurri nei 4x100, Jacobs scelto come portabandiera azzurro per la cerimonia di chiusura dei Giochi. Nei 4x100 donne record italiano ma niente finale, fuori anche le donne del 4x400. Chamizo perde in semifinale: andrà a caccia del bronzo Leggi su lastampa (Di giovedì 5 agosto 2021) In finale con record gli azzurri nei 4x100, Jacobs scelto come portabandiera azzurro per la cerimonia di chiusura dei Giochi. Nei 4x100 donne record italiano ma niente finale, fuori anche le donne del 4x400. Chamizo perde in semifinale: andrà a caccia del bronzo

Advertising

Coninews : Prodigioso in vasca, monumentale nella acque libere! ????? All'Odaiba Marine Park Gregorio #Paltrinieri completa il… - Eurosport_IT : Lo dice anche la più grande di sempre: Vanessa Ferrari, sei una leggenda! ????????? - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI I Jacobs: 'Io vivrò per sempre in Italia!'. Il campione olimpico di #tOKYO2020 : 'Negli Usa andrò ma per… - GiusTW : Niente da fare, ai somaristi de noantri non gliene va bene una. Quanto godo Massimo Stano, chi è l'oro olimpico… - OA_Sport : La stoppata di Nicolas Batum che ha regalato la finale alla Francia nel torneo olimpico di basket maschile -