Olimpiadi | bronzo per la Bottaro nel karate

Advertising

sportface2016 : +++GREGORIO #PALTRINIERI COMMOVENTE, MEDAGLIA DI BRONZO NELLA 10KM IN MARE: TRENTUNESIMA MEDAGLIA AZZURRA AI GIOCHI… - Coninews : Viviana mette il podio nel mirino! ?? Nella giornata dello storico esordio del #karate alle Olimpiadi, Viviana… - FINOfficial_ : I Supereroi esistono veramente. Uno di questi, capace di cancellare i fantasmi della mononucleosi e della stanchezz… - azzurridigloria : ????#OLIMPIADI #TOKYO2020, VIVIANA BOTTARO BRONZO NEL #KARATEKATA???? A @Tokyo2020, #Bottaro di @FijlkamOfficial… - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | L'azzurra Viviana Bottaro ha vinto la finale per il terzo posto contro l'americana Sakura Kokumai #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi bronzo

Fanpage

Viviana Bottaro e' medaglia didel karate, specialita' kata, alledi Tokyo 2020. L'azzurra ha vinto la finale per il terzo posto contro l'americana Sakura Kokumai. E' la prima medaglia olimpica per l'Italia in ...Ennesima medaglia per l'Italia alledi Tokyo 2020 . È die la porta a casa la genovese Viviana Bottaro , che nella finale per il terzo posto ha avuto la meglio sulla statunitense Kokumai . segue servizio completoIl portabandiera azzurro, campione a Rio 2016, chiude con 124 punti al termine della quarta e ultima prova, la corsa a punti. 34esima medaglia per l'Italia. Un grande Elia Viviani conquista la medagli ...GENOVA - Prima storica medaglia ligure alle Olimpiadi di Tokyo. Al termine di una grande prestazione la genovese Viviana Bottaro conquista la medaglia di bronzo nel karate femminile. Con un 26.48 l’az ...