Oggi Cabina di regia e Cdm, Green pass da domani obbligatorio al chiuso (Di giovedì 5 agosto 2021) Salvini contrario all'inasprimento delle norme previsto per scuola e trasporti. 48 milioni i certificati verdi scaricati in ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 5 agosto 2021) Salvini contrario all'inasprimento delle norme previsto per scuola e trasporti. 48 milioni i certificati verdi scaricati in ...

Advertising

matteosalvinimi : …possibilità per tutti di utilizzare tamponi rapidi e gratuiti, antigenici e salivari. Sono queste alcune delle ric… - Corriere : Green pass per scuola e trasporti, oggi la cabina di regia. Da domani nei ristoranti solo con il certificato - SatiLeaks : RT @matteosalvinimi: …possibilità per tutti di utilizzare tamponi rapidi e gratuiti, antigenici e salivari. Sono queste alcune delle richie… - Albino83643838 : RT @matteosalvinimi: …possibilità per tutti di utilizzare tamponi rapidi e gratuiti, antigenici e salivari. Sono queste alcune delle richie… - eleaugusta : RT @matteosalvinimi: …possibilità per tutti di utilizzare tamponi rapidi e gratuiti, antigenici e salivari. Sono queste alcune delle richie… -