Oggi 5 agosto preghiamo la Madonna della Neve, il miracolo di Maria (Di giovedì 5 agosto 2021) In occasione della festa liturgica della Dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore, ricordiamo il miracolo “della Neve”. Il prodigio, nella notte fra il 4 e il 5 agosto, ha dato l’avvio a questa devozione Mariana. La Madonna, è stata chiamata poi con il titolo “della Neve”. Il santuario a lei dedicato sul Monte Esquilinio, L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 5 agosto 2021) In occasionefesta liturgicaDedicazioneBasilica di SantaMaggiore, ricordiamo il”. Il prodigio, nella notte fra il 4 e il 5, ha dato l’avvio a questa devozionena. La, è stata chiamata poi con il titolo “”. Il santuario a lei dedicato sul Monte Esquilinio, L'articolo proviene da La Luce di

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Decisivo l'incontro di oggi: il @VeneziaFC_IT ha trovato l'accordo col @acmilan per l'arrivo di… - matteosalvinimi : Oggi, 3 agosto, festa di compleanno (sono 54) per @LucaBernardoMi insieme ai cittadini al mercato di via Papiniano… - Mov5Stelle : Fino alle ore 22 di oggi martedì 3 agosto, è possibile votare per il nuovo Statuto associativo, utilizzando esclusi… - jacques_jj6592 : RT @carloemme50: 4 agosto 1974 Strage dell’Italicus. Poco prima il 28 Maggio c’era stata la strage a Piazza della Loggia. Sempre di matrice… - M4ury68 : Anche oggi inizia un'altra caldissima giornata d'agosto. Mi raccomando non dimenticate nulla prima di andare a lavo… -