Obbligo Green Pass, scuola e università: il punto su personale, docenti e studenti (Di giovedì 5 agosto 2021) Green Pass obbligatorio per studenti e docenti universitari, ma anche per il personale scolastico. Sono questi i primi orientamenti che emergono dalla Cabina di Regia che era prevista per il 5 agosto. Linee che, ovviamente, dovranno essere confermate da quello che sarà poi il decreto, ma che iniziano a prefigurare quella che sarà la relazione tra la certificazione “verde” e ambienti per i quali si confida di poter ripristinare in maniera continuativa la didattica in presenza. Green Pass anche per gli studenti universitari Il Green ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 5 agosto 2021)obbligatorio peruniversitari, ma anche per ilscolastico. Sono questi i primi orientamenti che emergono dalla Cabina di Regia che era prevista per il 5 agosto. Linee che, ovviamente, dovranno essere confermate da quello che sarà poi il decreto, ma che iniziano a prefigurare quella che sarà la relazione tra la certificazione “verde” e ambienti per i quali si confida di poter ripristinare in maniera continuativa la didattica in presenza.anche per gliuniversitari Il...

borghi_claudio : Il numero di articoli di Guerzoni-Sarzanini sul Corriere che ogni giorno annunciano per domani l'obbligo di green p… - Agenzia_Ansa : FLASH | Green pass: cabina di regia, obbligo per personale scuola. Verso obbligo anche per studenti universitari #ANSA - ladyonorato : Da leggere: OBBLIGO VACCINALE E GREEN PASS/ 'Moro contro Draghi, l'Europa sta con l'ex Dc' - pincopop : RT @dottorbarbieri: ??NELLE PROSSIME PUNTATE Sull'obbligo di #greenpass per i lavoratori 'il green pass è uno strumento a tutela della salu… - MarySpes : RT @dottorbarbieri: ??NELLE PROSSIME PUNTATE Sull'obbligo di #greenpass per i lavoratori 'il green pass è uno strumento a tutela della salu… -