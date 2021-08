Obbligo Green pass docenti e trasporti: oggi Consiglio dei Ministri decisivo (Di giovedì 5 agosto 2021) Obbligo Green pass docenti e trasporti: da venerdì 6 agosto entrano in vigore le nuove regole sul certificato di avvenuta vaccinazione (anche una sola dose basta per il rilascio), guarigione dal Covid o negatività ad un tampone. Nella giornata di oggi, però, il Governo Draghi dovrebbe decidere sull’estensione all’impiego del documento anche per scuola e trasporti. Sondaggi Tp: Obbligo Green pass per insegnanti e studenti, maggioranza italiani favorevole Obbligo Green ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 5 agosto 2021): da venerdì 6 agosto entrano in vigore le nuove regole sul certificato di avvenuta vaccinazione (anche una sola dose basta per il rilascio), guarigione dal Covid o negatività ad un tampone. Nella giornata di, però, il Governo Draghi dovrebbe decidere sull’estensione all’impiego del documento anche per scuola e. Sondaggi Tp:per insegnanti e studenti, maggioranza italiani favorevole...

Advertising

borghi_claudio : Il numero di articoli di Guerzoni-Sarzanini sul Corriere che ogni giorno annunciano per domani l'obbligo di green p… - La7tv : #omnibus Nicola #Fratoianni (Sinistra Italiana): 'Il governo trovi il coraggio di imporre l'obbligo vaccinale per t… - fattoquotidiano : GREEN PASS Una vigilia di trattative, soprattutto politiche. Perché il nuovo decreto anti-Covid riguarderà l’obblig… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: GREEN PASS Una vigilia di trattative, soprattutto politiche. Perché il nuovo decreto anti-Covid riguarderà l’obbligo d… - visitmuve_it : Dal 6 agosto obbligo di Green Pass per chi visita i Musei, in ottemperanza alle disposizioni governative vigenti, c… -