Obbligo Green pass | dai trasporti alla scuola | le proposte della cabina di regia

Advertising

borghi_claudio : Il numero di articoli di Guerzoni-Sarzanini sul Corriere che ogni giorno annunciano per domani l'obbligo di green p… - Agenzia_Ansa : FLASH | Green pass: cabina di regia, obbligo per personale scuola. Verso obbligo anche per studenti universitari #ANSA - ladyonorato : Da leggere: OBBLIGO VACCINALE E GREEN PASS/ 'Moro contro Draghi, l'Europa sta con l'ex Dc' - mariamacina : RT @Adnkronos: #Greenpass, verso obbligo per studenti universitari. #covid #università - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Green pass, Gelmini: “Per ora nessun obbligo su treni regionali e trasporti urbani” -

Ultime Notizie dalla rete : Obbligo Green

Rai News

Ancora in discussione se escludere dall'i traghetti che attraversano lo Stretto di Messina. Per quanto riguarda gli autobus i contorni dell'obbligatorietà delPass sono in via di ...Tra le misure principali, c'è l'dipass per il personale scolastico (sia nelle scuole che nelle università) e per gli studenti universitari, tamponi a prezzi calmierati per gli studenti ...Sono stati scaricati 48 milioni di Certificati verdi. Da domani il Green pass è obbligatorio per accedere a numerose attività. Oggi è ...(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Green Pass sarà obbligatorio per il personale scolastico, a partire da settembre, ma non per gli studenti sotto i 16 anni. Obbligo per gli universitari, studenti e docenti. E' ...