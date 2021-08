Nuovo piano scuola, la bozza: si torna in classe sempre. In Dad «solo in casi eccezionali» (Di giovedì 5 agosto 2021) Obbligo di mascherine tranne che per gli alunni sotto i 6 anni. È questo uno dei 10 articoli contenuti nel testo del Nuovo dl Green pass riguardo all’anno scolastico 2021-2022. Per settembre, oltre all’accordo ormai raggiunto sull’Obbligo di certificazione verde per il personale scolastico, il governo spinge per il ritorno in classe in presenza per tutti. Dopo l’ultimo anno ancora una volta trascorso più in Dad che nelle aule, il principio fondamentale è «assicurare il valore della scuola come comunità – riporta il primo articolo del piano scuola – e tutelare la sfera sociale e psico-affettiva» degli ... Leggi su open.online (Di giovedì 5 agosto 2021) Obbligo di mascherine tranne che per gli alunni sotto i 6 anni. È questo uno dei 10 articoli contenuti nel testo deldl Green pass riguardo all’anno scolastico 2021-2022. Per settembre, oltre all’accordo ormai raggiunto sull’Obbligo di certificazione verde per il personale scolastico, il governo spinge per il ritorno inin presenza per tutti. Dopo l’ultimo anno ancora una volta trascorso più in Dad che nelle aule, il principio fondamentale è «assicurare il valore dellacome comunità – riporta il primo articolo del– e tutelare la sfera sociale e psico-affettiva» degli ...

