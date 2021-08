Nuovo decreto, verso il green pass obbligatorio per gli studenti universitari. Così si userà per scuola, navi, treni e aerei (Di giovedì 5 agosto 2021) Il governo incontra i presidenti delle Regioni per mettere a punto la bozza del provvedimento che sarà approvato in serata e mira ad evitare la Dad Leggi su corriere (Di giovedì 5 agosto 2021) Il governo incontra i presidenti delle Regioni per mettere a punto la bozza del provvedimento che sarà approvato in serata e mira ad evitare la Dad

Advertising

fattoquotidiano : GREEN PASS Una vigilia di trattative, soprattutto politiche. Perché il nuovo decreto anti-Covid riguarderà l’obblig… - Corriere : Green pass per ristoranti, piscine stadi: le regole del nuovo decreto (valide per i cittadini dai 12 anni) - Corriere : Nuovo decreto: ipotesi Green pass anche per gli studenti universitari - Italia_Notizie : Nuovo decreto, verso il green pass obbligatorio per gli studenti universitari. Così si userà per scuola, navi, tren… - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Nuovo decreto: ipotesi Green pass anche per gli studenti universitari -