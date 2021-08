Nuovo Decreto Green pass: obbligo da settembre per trasporti, universitari, insegnanti (Di giovedì 5 agosto 2021) Si è concluso il lungo Consiglio dei Ministri convocato nel pomeriggio del 5 agosto per l’approvazione, tra le altre misure dell’ordine del giorno, del Decreto-legge recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti“, il Nuovo Decreto che estende nuovamente l’obbligo del Green pass a nuove categorie. Mentre dal 6 agosto il Green pass sarà obbligatorio per ristoranti al chiuso e diverse attività economiche e sociali, infatti, il Nuovo ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 5 agosto 2021) Si è concluso il lungo Consiglio dei Ministri convocato nel pomeriggio del 5 agosto per l’approvazione, tra le altre misure dell’ordine del giorno, del-legge recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei“, ilche estende nuovamente l’dela nuove categorie. Mentre dal 6 agosto ilsarà obbligatorio per ristoranti al chiuso e diverse attività economiche e sociali, infatti, il...

