Nuova pavimentazione per alcune statali nel Sannio, proseguono i lavori (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si concluderanno nel tardo pomeriggio di domani, venerdì 6 agosto, le attività di Nuova pavimentazione eseguite lungo la SS212 "della Val Fortore" tra il km 0,500 ed il km 5,700 e della SS212/VAR "Variante di Pietrelcina", dal km 5,700 al km 6,100, in provincia di Benevento; le tratte di arterie stradali torneranno quindi fruibili. Il completamento delle attività in corso è previsto anche lungo la SS90/bis "delle Puglie", fino al km 23. Nel corso della prossima settimana, poi, lungo tali arterie stradali è prevista l'esecuzione di interventi relativo al rifacimento della segnaletica orizzontale, mediante ...

