Nuoto, marcia, canoa e ciclismo: un'altra giornata di medaglie (Di giovedì 5 agosto 2021) Patta, Desalu, Tortu e il campione olimpico Jacobs si qualificano alla finale della staffetta con il record italiano e possono regalare emozioni anche ... Leggi su today (Di giovedì 5 agosto 2021) Patta, Desalu, Tortu e il campione olimpico Jacobs si qualificano alla finale della staffetta con il record italiano e possono regalare emozioni anche ...

Advertising

sportnotizie24 : #Olimpiadi #Tokyo2020, Day 13: arrivano altre medaglie per l'Italia, è d'Oro quella di #Stano nella #marcia!… - raffaelecaru : Medaglie 35 ???? 7?? Taekwondo, Canottaggio, Salto in alto, 100m, Vela, Ciclismo, Marcia 10?? Scherma, Nuoto, Tiro a… - JacopoPellegr10 : @chiadegli Si atletica bravissima,marcia,100 e alto nulla da dire. Oltre alla scherma e al volley col senno di poi… - ludovicaaaaaa_ : quindi fatemi capire, nella giornata di OGGI: ??bronzo 10km nuoto maschile ??argento canoa (?) 200m maschile ??ORO mar… - latte_di_noci : @cvstaway_ argento nei 200m velocità in canoa oro marcia 20km bronzo nuoto di fondo 10km -