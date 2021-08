Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri regala la prima medaglia olimpica all’Italia in campo maschile. Cleri era stato il migliore (Di giovedì 5 agosto 2021) Un bronzo meraviglioso, storico, commovente. Gregorio Paltrinieri è stato più forte della sfortuna ed ha visto premiata con una medaglia la folle idea che gli è balenata in testa all’indomani dell’oro olimpico di Rio 2016: aggiungere al programma, già nutritissimo in piscina, la gara olimpica nelle acque libere per arrivare laddove nessuno in Italia era mai riuscito ad arrivare. Ci è riuscito, nonostante tutto, a regalare all’Italia la prima medaglia a Cinque Cerchi e niente è stato facile in questo suo percorso. ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) Un bronzo meraviglioso, storico, commovente.più forte della sfortuna ed ha visto premiata con unala folle idea che gli è balenata in testa all’indomani dell’oro olimpico di Rio 2016: aggiungere al programma, già nutritissimo in piscina, la garanelle acque libere per arrivare laddove nessuno in Italia era mai riuscito ad arrivare. Ci è riuscito, nonostante tutto, arelaa Cinque Cerchi e niente èfacile in questo suo percorso. ...

