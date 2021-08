Nuoto artistico, Olimpiadi Tokyo: l’Ucraina viene confusa per la ‘Russia’ durante la cerimonia di premiazione (Di giovedì 5 agosto 2021) Gli organizzatori delle Olimpiadi di Tokyo 2020 si scusano con le nuotatrici artistiche ucraine Marta Fiedina e Anastasiya Savchuk, scambiate per russe durante la cerimonia per le medaglie per quanto riguarda la specialità del duetto. Le atlete hanno firmato un risultato storico per l’Ucraina che non aveva mai conquistato una medaglia di bronzo nella specialità che ha visto il successo delle campionesse del mondo Svetlana Kolesnichenko e Svetlana Romashina, rappresentanti del ROC. Anche le ucraine sono state presentate come atlete del Comitato Olimpico Russo, un fatto imbarazzante per tutti gli addetti ai ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) Gli organizzatori delledi2020 si scusano con le nuotatrici artistiche ucraine Marta Fiedina e Anastasiya Savchuk, scambiate per russelaper le medaglie per quanto riguarda la specialità del duetto. Le atlete hanno firmato un risultato storico perche non aveva mai conquistato una medaglia di bronzo nella specialità che ha visto il successo delle campionesse del mondo Svetlana Kolesnichenko e Svetlana Romashina, rappresentanti del ROC. Anche le ucraine sono state presentate come atlete del Comitato Olimpico Russo, un fatto imbarazzante per tutti gli addetti ai ...

