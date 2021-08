Novità Var: sarà usato nelle qualificazioni europee ai Mondiali 22 (Di giovedì 5 agosto 2021) La UEFA conferma che, a seguito di una decisione presa dal Comitato Esecutivo UEFA nel luglio 2021, il sistema del Video Assistant Referee (VAR) sarà utilizzato – con il consenso della FIFA – in tutte le restanti partite delle qualificazioni europee alla Coppa del Mondo FIFA 2022. Il sistema sarà operativo a partire dalla quarta L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 5 agosto 2021) La UEFA conferma che, a seguito di una decisione presa dal Comitato Esecutivo UEFA nel luglio 2021, il sistema del Video Assistant Referee (VAR)utilizzato – con il consenso della FIFA – in tutte le restanti partite dellealla Coppa del Mondo FIFA 2022. Il sistemaoperativo a partire dalla quarta L'articolo

Advertising

JeanMarie1899 : RT @CalcioFinanza: Novità Var: sarà usato nelle qualificazioni europee ai Mondiali 22 - CalcioFinanza : Novità Var: sarà usato nelle qualificazioni europee ai Mondiali 22 - Ap_Af_8p_8f : @DAZN_IT Novità ? #passaporti #Perugia #Superlega #LeIene #Report #Orsato #Mazzoleni #Rizzoli #Var #prescrizione… - Busno66 : @granatiere1906 @DiMarzio Che motivo potrebbero avere loro per essere diffidenti Vs Rocchi e a novità sulla VAR? St… - AlbOr_EsSence : La linea del nuovo designatore Rocchi per VAR e rigori -