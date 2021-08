Notte di terrore a Giacalone, l’incendio si avvicina, villette evacuate (Di giovedì 5 agosto 2021) Ancora incendi e paura a Monreale. Questa Notte un rogo si è sviluppato nei pressi della frazione di Giacalone in via Pg11. Attimi di terrore tra i residenti, che si sono dovuti allontanare di fretta e furia dalle loro abitazioni a causa delle fiamme, che si sono avvicinate in modo repentino. Diverse sono state, infatti, le villette lambite dall’incendio e avvolte dal fumo. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e tre squadre dell’associazione di Protezione Civile monrealese Evergreen. In attesa che arrivassero le squadre antincendio, alcuni residenti hanno cercato di circoscrivere ... Leggi su monrealelive (Di giovedì 5 agosto 2021) Ancora incendi e paura a Monreale. Questaun rogo si è sviluppato nei pressi della frazione diin via Pg11. Attimi ditra i residenti, che si sono dovuti allontanare di fretta e furia dalle loro abitazioni a causa delle fiamme, che si sonote in modo repentino. Diverse sono state, infatti, lelambite dale avvolte dal fumo. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e tre squadre dell’associazione di Protezione Civile monrealese Evergreen. In attesa che arrivassero le squadre antincendio, alcuni residenti hanno cercato di circoscrivere ...

Advertising

monrealeatoday : Notte di terrore a Giacalone, l'incendio si avvicina, villette evacuate - DottorCaroia : «Siamo del re ladri e cavalieri e nella notte noi andiamo. E il vento freddo del Terrore no, non ci potrà fermare.» - BlondedMade : Si vede che non siete astigmatici sennò avreste il terrore di guidare di notte per più di 5 minuti perché dobbiamo… - MaestroSMorra : #strage #terrore #maestrosm per non dimenticare La strage dell'Italicus fu un attentato terroristico compiuto nell… - Monica734322417 : @repubblica Buongiorno notte. Continua il #terrore sulla #GTT: ogni corsa ha almeno un evento violento e relativa l… -