Notizie dal Forex 5 agosto 2021 (Di giovedì 5 agosto 2021) (Teleborsa) – EUR/USD L’euro si apprezza ancora nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,1830 dollari, con il nuovo supporto visto a 1,1811. Segnali di frenata giungono dal commercio al dettaglio dell’Eurozona a giugno, che è salito dell’1,5% su base mensile. USD/YEN Il biglietto verde ripiega nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 109,61, con un peggioramento verso il supporto stimato a 109,28. L’attività della manifattura in Giappone migliora a luglio e sale a 53 punti, in rialzo rispetto ai 52,4 punti di giugno.GBP/USD La sterlina ripiega nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,3916 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 5 agosto 2021) (Teleborsa) – EUR/USD L’euro si apprezza ancora nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,1830 dollari, con il nuovo supporto visto a 1,1811. Segnali di frenata giungono dal commercio al dettaglio dell’Eurozona a giugno, che è salito dell’1,5% su base mensile. USD/YEN Il biglietto verde ripiega nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 109,61, con un peggioramento verso il supporto stimato a 109,28. L’attività della manifattura in Giappone migliora a luglio e sale a 53 punti, in rialzo rispetto ai 52,4 punti di giugno.GBP/USD La sterlina ripiega nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,3916 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe ...

Corriere : Il pc dell’attacco hacker alla Regione Lazio usato dal figlio dell’impiegato in smart working - Agenzia_Ansa : Dal 2013 al 2019 il danno economico per l'Italia provocato da alluvioni e frane, eventi estremi intensificati dal r… - Agenzia_Ansa : 'Pfizer e Moderna aumentano i prezzi dei vaccini all'Ue'. Le voci che circolavano sembrano confermate dal Financial… - RadioMariaITA : H. 13:30 #Notizie dal mondo e dalla Chiesa - AnnaMaritati : RT @Corriere: Il pc dell’attacco hacker alla Regione Lazio usato dal figlio dell’impiegato in smart working -

Ultime Notizie dalla rete : Notizie dal Rizza non si accontenta: 'Tra un po' questo argento non mi basterà' Il futuro ? Adesso c'è da pensare al futuro perché da Tokyo la canoa sprint 200 metri esce dal ... Leggi i commenti Olimpiadi: tutte le notizie 5 agosto 2021

Gf vip: Sandra Milo nel cast dei "vipponi"di Signorini? Come ogni volta, tanti sono i 'vipponi', così come vengono soprannominati dal conduttore del programma, Alfonso Signorini , a cercare di convincere gli autori. Nono sono mancati nomi eclatanti. Nelle ...

Coronavirus, ultime notizie. Report Aifa: 16 eventi gravi ogni 100mila dosi vaccino Il Sole 24 ORE Succede in Polonia La nuova relazione sullo Stato di diritto nell’Ue, come del resto quella precedente, non contiene buone notizie soprattutto per quel che riguarda i casi rappresentati dalla Polonia e dall’Ungheria. I ...

Brasile: Bolsonaro minaccia agire 'fuori dalla Costituzione' Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha affermato di essere disposto ad agire "al di fuori della Costituzione", in un'apparente minaccia alla Corte suprema (Stf), che ieri ha aperto un'inchiesta ...

