“Non ho mai parlato di dittatura”: Cacciari scatenato (e vaccinato) a Zona Bianca (Di giovedì 5 agosto 2021) Il filosofo Massimo Cacciari è tornato al centro delle polemiche, dopo essere state investito dalle critiche circa la sua posizione contro il Green Pass espressa nei giorni scorsi. Stavolta il filosofo ha chiarito la sua posizione contro il lasciapassare verde al programma Zona Bianca di Rete4, condotto da Giuseppe Brindisi e non ha risparmiato nemmeno un attacco al conduttore. Leggi anche -> Lilli Gruber contro tutti: le liti con Travaglio e con Cacciari (che non risponde sul vaccino) Il filosofo ha spiegato per quale motivo si sia schierato contro il Green Pass specificando che “non è possibile, ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 5 agosto 2021) Il filosofo Massimoè tornato al centro delle polemiche, dopo essere state investito dalle critiche circa la sua posizione contro il Green Pass espressa nei giorni scorsi. Stavolta il filosofo ha chiarito la sua posizione contro il lasciapassare verde al programmadi Rete4, condotto da Giuseppe Brindisi e non ha risparmiato nemmeno un attacco al conduttore. Leggi anche -> Lilli Gruber contro tutti: le liti con Travaglio e con(che non risponde sul vaccino) Il filosofo ha spiegato per quale motivo si sia schierato contro il Green Pass specificando che “non è possibile, ...

