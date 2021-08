No, Usain Bolt non ha mai accusato Marcell Jacobs per le sue scarpe “olimpiche” (Di giovedì 5 agosto 2021) Quando si affronta un determinato tema che può acuire una polemica (inesistente) occorre sempre contestualizzare una notizia. Invece, colpa dei media e dei social, spesso e volentieri si creano polveroni dal nulla. Durante questi Giochi Olimpici di Tokyo 2020 i “casi mediatici” non sono mancati. L’ultimo riguarda la presunta polemica di Usain Bolt contro Marcell Jacobs, fresco vincitore della medaglia d’oro nei 100 metri. Un risultato storico per l’atletica italiana che, però, avrebbe provocato la protesta dell’ex sprinter giamaicano. LEGGI ANCHE > Cosa ha detto davvero il Washington Post su Jacobs ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 5 agosto 2021) Quando si affronta un determinato tema che può acuire una polemica (inesistente) occorre sempre contestualizzare una notizia. Invece, colpa dei media e dei social, spesso e volentieri si creano polveroni dal nulla. Durante questi Giochi Olimpici di Tokyo 2020 i “casi mediatici” non sono mancati. L’ultimo riguarda la presunta polemica dicontro, fresco vincitore della medaglia d’oro nei 100 metri. Un risultato storico per l’atletica italiana che, però, avrebbe provocato la protesta dell’ex sprinter giamaicano. LEGGI ANCHE > Cosa ha detto davvero il Washington Post su...

Coninews : Il re dei 100 metri di #Tokyo2020! ?? Marcell #Jacobs succede a Usain Bolt sul trono olimpico ?? della gara più velo… - fattoquotidiano : L'UOMO PIÙ VELOCE DEL MONDO È UN ITALIANO Marcell Lamont #Jacobs è l'erede di Usain Bolt: vince la finale in 9'80… - Eurosport_IT : Da 'Crazy Long Jumper' a uomo più veloce del mondo: come Marcell Jacobs ha raccolto il trono di Usain Bolt ???????… - JuventusPeopleJ : RT @liviozeta67: Da 'miglior centravanti del mondo' a 'mercenario senza dignità' in 9 secondi e 60 centesimi. Vacilla il record di Usain Bo… - liviozeta67 : Da 'miglior centravanti del mondo' a 'mercenario senza dignità' in 9 secondi e 60 centesimi. Vacilla il record di U… -