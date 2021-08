Nintendo annuncia forti risultati finanziari ma vendite e profitti sono in calo (Di giovedì 5 agosto 2021) Nintendo ha annunciato i risultati finanziari per il trimestre fiscale terminato il 30 giugno 2021. Innanzitutto, apprendiamo che le vendite della grande N sono diminuite del 9,9% su base annua, mentre l'utile operativo è diminuito del 17,3%. Sebbene le cifre siano diminuite, questo non racconta "l'intera storia", poiché le vendite software e hardware Switch rimangono "stabili", come menzionato dalla stessa Nintendo. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 5 agosto 2021)hato iper il trimestre fiscale terminato il 30 giugno 2021. Innanzitutto, apprendiamo che ledella grande Ndiminuite del 9,9% su base annua, mentre l'utile operativo è diminuito del 17,3%. Sebbene le cifre siano diminuite, questo non racconta "l'intera storia", poiché lesoftware e hardware Switch rimangono "stabili", come menzionato dalla stessa. Leggi altro...

