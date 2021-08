Neil Armstrong, l’eroe schivo che ha legato per sempre il suo nome alla Luna (Di giovedì 5 agosto 2021) È vero che per scrivere Il gabbiano Jonathan Livingston Richard Bach non si è ispirato alla storia di Neil Armstrong, ma avrebbe potuto ben farlo. Del resto, quando comparve la prima edizione del romanzo breve destinato a diventare un bestseller della letteratura mondiale, correva l’anno 1970. Non erano passati che pochi mesi dallo sbarco del primo uomo sulla Luna, il 20 luglio 1969, e da quella frase storica di Armstrong: “Questo è un piccolo passo per un uomo, ma un gigantesco balzo per l’umanità“. Assieme a Buzz Aldrin, Neil, che allora aveva 38 anni, era stato il primo umano a mettere ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 5 agosto 2021) È vero che per scrivere Il gabbiano Jonathan Livingston Richard Bach non si è ispiratostoria di, ma avrebbe potuto ben farlo. Del resto, quando comparve la prima edizione del romanzo breve destinato a diventare un bestseller della letteratura mondiale, correva l’anno 1970. Non erano passati che pochi mesi dallo sbarco del primo uomo sulla, il 20 luglio 1969, e da quella frase storica di: “Questo è un piccolo passo per un uomo, ma un gigantesco balzo per l’umanità“. Assieme a Buzz Aldrin,, che allora aveva 38 anni, era stato il primo umano a mettere ...

travelitalia : Nati il 05 agosto: 1850 Guy De Maupassant, Scrittore. 1906 John Huston, Regista. 1920 Dina Sassoli, Attrice. 1930 N… - veronacom : Nati il 05 agosto: 1850 Guy De Maupassant, Scrittore. 1906 John Huston, Regista. 1920 Dina Sassoli, Attrice. 1930 N… - StaserasolounTG : RT @AccaddeOggi: Oggi nel 1930 nasceva l'astronauta Neil Armstrong primo uomo a mettere piede sulla Luna #accaddeoggi - AndreaPecchia1 : Neil #Armstrong, il primo uomo a camminare sulla #Luna, nasce il #5agosto 1930. 'In Corea ho volato per 80 volte e… - Carmela_oltre : RT @fraurolo121: 'Questo è un piccolo passo per un uomo,ma un balzo gigantesco per l'Umanità' #NeilArmstrong #5agosto 1930 #OnThisDay 'Apo… -