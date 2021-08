'Ndrangheta: arrestato in Spagna il boss Paviglianiti (Di giovedì 5 agosto 2021) I carabinieri di Bologna e la polizia spagnola hanno arrestato a Madrid il latitante di 'Ndrangheta Domenico Paviglianiti, 60 anni, "il boss dei boss" come era chiamato negli anni Ottanta e Novanta. E'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 5 agosto 2021) I carabinieri di Bologna e la polizia spagnola hannoa Madrid il latitante di 'Domenico, 60 anni, "ildei" come era chiamato negli anni Ottanta e Novanta. E'...

