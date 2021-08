‘Ndrangheta, arrestato a Madrid il boss Paviglianiti (Di giovedì 5 agosto 2021) E’ destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti per 11 anni, 8 e 15 giorni. Era libero dal 2019 Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 5 agosto 2021) E’ destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti per 11 anni, 8 e 15 giorni. Era libero dal 2019

Agenzia_Ansa : Arrestato a Madrid il latitante di 'ndrangheta Domenico Paviglianiti, 60 anni, 'il boss dei boss' come era chiamato… - repubblica : 'Ndrangheta, arrestato a Madrid il boss dei boss Paviglianiti: pluriomicida era libero per sbaglio - LaStampa : 'Ndrangheta, arrestato a Madrid il boss Paviglianiti

