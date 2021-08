'Ndrangheta: arrestato a Madrid il boss Domenico Paviglianiti (Di giovedì 5 agosto 2021) È stato arrestato a Madrid il boss della 'Ndrangheta Domenico Paviglianiti. Il latitante 60enne è destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti per 11 anni, 8 mesi e 15 giorni, emesso il 21 gennaio dalla Procura di Bologna per i reati di associazione di tipo mafioso, omicidio e associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 5 agosto 2021) È statoildella '. Il latitante 60enne è destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti per 11 anni, 8 mesi e 15 giorni, emesso il 21 gennaio dalla Procura di Bologna per i reati di associazione di tipo mafioso, omicidio e associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

'Ndrangheta, arrestato a Madrid il 'boss dei boss' Domenico Paviglianiti Ed è lì che ieri i carabinieri di Bologna e la polizia spagnola hanno arrestato il latitante di 'Ndrangheta Domenico Paviglianiti. Le manette per 'il boss dei boss' - così era soprannominato negli ...

