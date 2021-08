‘Ndrangheta, arrestato a Madrid il boss Domenico Paviglianiti. Era stato scarcerato per un errore di calcolo della pena (Di giovedì 5 agosto 2021) Per un errore di calcolo della pena era stato scarcerato. Ma il “boss dei boss”, che si era rifiugiato in Spagna, è stato arrestato. I carabinieri di Bologna e la polizia spagnola hanno catturato a Madrid il latitante di ‘Ndrangheta Domenico Paviglianiti, 60 ann. Deve scontare per 11 anni, 8 e 15 giorni. L’ordine di esecuzione era stato emesso il 21 gennaio dalla Procura di Bologna per associazione di tipo mafioso, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021) Per undiera. Ma il “dei”, che si era rifiugiato in Spagna, è. I carabinieri di Bologna e la polizia spagnola hanno catturato ail latitante di, 60 ann. Deve scontare per 11 anni, 8 e 15 giorni. L’ordine di esecuzione eraemesso il 21 gennaio dalla Procura di Bologna per associazione di tipo mafioso, ...

