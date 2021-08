‘Ndrangheta, arrestato a Madrid boss Paviglianiti (Di giovedì 5 agosto 2021) I carabinieri del Nucleo investigativo di Bologna e la polizia spagnola hanno arrestato il boss di ‘Ndrangheta Domenico Paviglianiti. Le indagini sono state coordinate dalla procura di Bologna. Paviglianti è considerato boss dell’omonima cosca di ‘ndrina di San Lorenzo, in provincia di Reggio Calabria ed era destinatario di un ordine per la carcerazione a 11 anni e otto mesi per associazione di tipo mafioso, omicidio, traffico internazionale di stupefacenti e altri reati. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 5 agosto 2021) I carabinieri del Nucleo investigativo di Bologna e la polizia spagnola hannoildiDomenico. Le indagini sono state coordinate dalla procura di Bologna. Paviglianti è consideratodell’omonima cosca di ‘ndrina di San Lorenzo, in provincia di Reggio Calabria ed era destinatario di un ordine per la carcerazione a 11 anni e otto mesi per associazione di tipo mafioso, omicidio, traffico internazionale di stupefacenti e altri reati. L'articolo proviene da Italia Sera.

Agenzia_Ansa : Arrestato a Madrid il latitante di 'ndrangheta Domenico Paviglianiti, 60 anni, 'il boss dei boss' come era chiamato… - repubblica : 'Ndrangheta, arrestato a Madrid il boss dei boss Paviglianiti: pluriomicida era libero per sbaglio - ArturoinEuropa : RT @repubblica: 'Ndrangheta, arrestato a Madrid il boss dei boss Paviglianiti: pluriomicida era libero per sbaglio - StraNotizie : 'Ndrangheta, arrestato a Madrid il boss dei boss Paviglianiti: pluriomicida era libero per sbaglio… - soniap1975 : RT @PapeDiaw2013: Quello in foto è il Presidente del Consiglio comunale di Piacenza, di Fratelli d'Italia. Uno di quelli che “i migranti a… -

