Narni | catturata una tartaruga azzannatrice | “Pericolosa per l’incolumità pubblica”

(Di giovedì 5 agosto 2021) Un pericoloso esemplare diè stato recuperato dai vigili del fuoco di Amelia presso la diga Acea del lago di San Liberato a, in Umbria. Si tratta di una specie particolare di tartarughe d’acqua dolce che, nonostante le dimensioni ridotte, è considerata moltoper, tanto che in Italia ne è vietata la vendita e la detenzione. Sul posto anche il comandante dei carabinieri forestali di, ai quali e’ stato affidato l’animale. A giugno, sempre in Umbria, un altro esemplare era stato scoperto in un laghetto privato ...

Recuperato, presso la diga Acea del lago di San Liberato, a Narni, un esemplare di tartaruga azzannatrice, una specie d'acqua dolce considerata pericolosa per l'incolumità pubblica. Ad intervenire, do ...