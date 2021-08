Napoli | sala slot clandestina | blitz della Polizia nel locale

Advertising

andrea_falivene : RT @mattinodinapoli: Napoli, scoperta sala giochi abusiva con 10 slot machine illegali - Jammasrl : #AttualitàSX #Cronache Napoli. Polizia scova sala giochi abusiva, sequestrati 10 apparecchi irregolari - mattinodinapoli : Napoli, scoperta sala giochi abusiva con 10 slot machine illegali - anteprima24 : ** ##Napoli, scoperta sala giochi abusiva: 4 denunciati ** - Torrechannelit : Napoli-Borgo Sant’Antonio Abate: scoperta sala giochi clandestina. Denunciate 4 persone. -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli sala

...commissariato Vicaria Mercato hanno controllato in via Sant'Antonio Abate un locale adibito a... LA VIOLENZA, poliziotti aggrediti a Pianura: arrestato 50enne insofferente... BARRA, ...Controlli nellaslot a, sequestrate 10 'macchinette fuorilegge'. Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria Mercato hanno controllato in via Sant'Antonio Abate un locale adibito aslot abusiva ...Ieri mattina gli agenti del commissariato Vicaria Mercato hanno controllato in via Sant’Antonio Abate un locale adibito a sala slot abusiva dove hanno sorpreso tre persone intente ...Da domani anche per accedere al Museo di Capodimonte sarà necessario esibire il green pass in forma cartacea o digitale. (ANSA) ...